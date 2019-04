Metalúrgica Nhozinho estreia como expositor na Mercopar

A força empreendedora do Sebrae RS e a representatividade das indústrias de todos os portes liderada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS) formam uma das principais novidades deste ano da 28ª edição da Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que ocorre de 1º a 3 de outubro, em Caxias do Sul. Com a união de Sebrae e FIERGS também foram ampliadas as expectativas em relação ao evento, que já está com mais de 1.400 metros quadrados de área vendida a expositores no Centro de Eventos da Festa da Uva.

Os organizadores também estão com a missão de, cada vez mais, buscar um público visitante que se identifica com os negócios a serem prospectados. A inovação será um dos aspectos importantes que serão reforçados durante a feira. Além disso, conhecimento e conexão para realização de negócios são os outros focos da Mercopar, que tem a Metalúrgica Nhozinho entre os expositores confirmados. Localizada em São Bernardo do Campo (SP), a empresa tem mais de 60 anos de atuação no segmento de trefilação de aço, produzindo arames especiais de alto carbono e inox, especialmente utilizados para produção de molas mecânicas, atendendo a todas as normas internacionais.

O gerente comercial Renato Antunes afirma que a presença na feira é uma forma de fortalecer a marca e captar novos clientes. A Mercopar já é conhecida da Nhozinho e os representantes da metalúrgica já visitaram edições anteriores, aproveitando para realizar contatos com clientes. Por conhecer o potencial da feira, eles decidiram em 2019 participar de uma forma ainda mais ativa, como expositores. “É um espaço importante e vamos aproveitar para expandir a nossa marca”, acrescenta Antunes.

A Metalúrgica Nhozinho tem o forte de sua clientela nas regiões Sul e Sudeste e atua principalmente nos segmentos automobilístico, linha branca, máquinas e equipamentos, entre outros. São mais de 500 clientes em todo o Brasil que consideram a empresa como uma das melhores indústrias do segmento, desenvolvendo soluções customizadas, com uma linha de equipamentos modernos e equipe altamente capacitada.

Interessados em expor na Mercopar podem acessar o site ” https://mercopar.com.br/seja-um-expositor/.

