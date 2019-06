Michel e Juninho Capixaba podem voltar ao Grêmio no duelo contra o Botafogo

No Rio de Janeiro desde segunda-feira (10), o plantel gremista realizou, na tarde desta terça-feira (11), o último treino antes do confronto diante do Botafogo. Válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro e a última antes da parada para disputa da Copa América do Brasil, a partida está marcada para as 19h15min desta quarta-feira (12), no Estádio Nilton Santos.

O trabalho desta terça foi realizado no Centro de Treinamento do Fluminense, em Jacarepaguá, distante apenas 6 quilômetros do local da concentração, no hotel Laghetto da Barra da Tijuca.

O técnico Renato Portaluppi fechou a primeira parte do treino à imprensa. Quando o acesso foi liberado, os atletas participavam do tradicional recreativo que antecede os jogos.

No trabalho, nenhum indicativo de qual time será colocado em campo.

Pedro Geromel não estava presente nesta movimentação, mas o zagueiro não deve ser desfalque. Michel, que não atuou contra o Fortaleza, em Caxias, no último final de semana, trabalhou normalmente e deve ir pro jogo. Na lateral esquerda, Juninho Capixaba está de volta após suspensão. Kannemann, Cortez e Luan, seguem em recuperação e devem estar em condição no retorno da parada. Matheus Henrique segue defendendo a Seleção Brasileira sub-23, no Torneio de Toulon, e Everton está na Seleção principal para Copa América.

Após o treino, o atacante Diego Tardelli concedeu entrevista coletiva. “O bom é que a gente está evoluindo no momento certo. Eu espero que a gente possa fazer um bom jogo amanhã, conseguir uma vitória para nos deixar tranquilos na nossa parada e voltar com força máxima depois da Copa América”, disse.

Com a parada para Copa América, os jogadores serão liberados para um período de descanso. A reapresentação está prevista para o dia 24, mas a data ainda deve ser confirmada pelo Clube.

