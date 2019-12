Magazine Michel Teló faz show gratuito em Porto Alegre neste domingo (15)

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/ Senac, a apresentação será no Parque da Redenção Foto: David Correia Foto: David Correia

Michel Teló estará em Porto Alegre neste domingo, dia 15 de dezembro, para um show gratuito no Parque da Redenção. A apresentação, que faz parte do Natal da Cidadania, promovido pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, terá início às 18h, no Estacionamento da Av. Setembrina. O cantor tocará o repertório do trabalho Bem Sertanejo, com clássicos que contam a história do gênero musical.

Os frequentadores do Parque poderão aproveitar outras atividades preparadas para uma tarde especial. A partir das 14h, próximo ao Estacionamento da Av. Setembrina e ao Espelho D’água, diversos brinquedos estarão à disposição, como touro mecânico, cama elástica e chute a gol. Haverá também Escola de Chimarrão para todos que querem aprender a preparar o verdadeiro mate gaúcho. Mais informações podem ser obtidas no Sesc Centro (Avenida Alberto Bins, 665), por telefone (51) 3284-2071, no site www.sesc-rs.com.br/centro ou na página do Facebook www.facebook.com/sesccentro.

Michel Teló cantará clássicos como Menino da Porteira, Chico Mineiro e Fio de Cabelo, além de canções já conhecidas na voz do cantor como Ei, Psiu Beijo Me Liga e Ai Se eu Te Pego e das recentes O Mar Parou e Por Trás da Maquiagem, com participação de Marilia Mendonça, que ultrapassaram as 23 milhões de visualizações. A nova música de trabalho, Casal Modão, faixa que integra o recém-lançado EP “Churrasco do Teló”, também estará no repertório. A turnê faz parte de um projeto que começou com um sonho do cantor de contar um pouco da história do gênero e que acabou virando um projeto grandioso, com programa na TV, um livro, um espetáculo musical e o show. “Eu tenho um carinho muito especial e me sinto orgulhoso de ter criado e de ver o resultado no palco”, afirma Teló. A atração integra a agenda do Natal Alegre, realizado pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

