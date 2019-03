Mick Jagger fará tratamento médico e Rolling Stones adiam turnê

Em comunicado neste sábado (30), os “Rolling Stones” explicaram que os médicos do vocalista Mick Jagger, de 75 anos, recomendaram um tratamento e assinalaram que ele “não pode fazer uma turnê neste momento”, os problemas de saúde não foram especificados. Os Rolling Stones suspenderam a etapa norte-americana de sua turnê “No Filter”, com apresentações previstas nos Estados Unidos e no Canadá.

A banda se desculpou pelo adiamento das apresentações e garantiu que os fãs que já compraram os ingressos dos shows poderão utilizá-los quando as novas datas forem anunciadas “em breve”. Já Mick Jagger se lamentou no Twitter: “Odeio decepcioná-los desta maneira”.

