Mick Jagger passará por cirurgia cardíaca após Rolling Stones anunciar o adiamento de sua turnê

O vocalista da banda Rolling Stones, Mick Jagger, 75, será submetido a uma cirurgia para colocar uma válvula no coração ainda nesta semana em Nova York, nos Estados Unidos, segundo informações dos sites Drudge Report e Page Six.

A banda já havia anunciado, no último sábado (30), o adiamento da turnê “No Filter”, que passaria agora por Estados Unidos e Canadá. Na ocasião, no entanto, foi informado apenas que Jagger passaria por um tratamento médico, sem especificar qual seria ele.

“Estou devastado por ter que adiar a turnê, mas vou trabalhar duro para voltar aos palcos assim que eu puder”, disse Jagger nas redes sociais. “Desculpas a todos os nossos fãs com ingressos para shows. Eu realmente detesto decepcioná-los assim.”

O site Page Six afirmou que, segundo uma fonte o problema de Jagger não é considerado grave. Já o Drudge Report aponta que o músico deverá retornar aos palcos no verão do Hemisfério Norte, entre os meses de junho e setembro.

Momento com a família

Mick Jagger foi fotografado em um momento de descontração em uma praia em Miami, nos Estados Unidos, onde começaria uma turnê com a banda Rolling Stones no dia 20 de abril. O vocalista da banda britânica estava acompanhado na namorada, Melanie Hamrick, e do caçula, Deveraux Jagger. Horas antes, ele também foi clicado ao lado de outros integrantes da banda e de sua família na sacada do hotel.

O adiamento

No site oficial da banda, Mick escreveu uma carta pedindo desculpas pelo adiamento dos próximos shows nos Estados Unidos e Canadá.

“Infelizmente, hoje, os Rolling Stones tiveram que anunciar o adiamento das próximas datas dos shows nos EUA e Canadá. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso acarrete para quem tem ingressos para shows, mas desejo tranquilizar os fãs e pedir para que guardem os ingressos já existentes, pois eles serão válidos para as datas remarcadas, que serão anunciadas em breve”, dizia o comunicado.

“Mick foi aconselhado pelos médicos que ele não pode sair em turnê neste momento, pois ele precisa de tratamento médico. Os médicos aconselharam Mick a se recuperar completamente antes de voltar ao palco o mais rápido possível”, continuou o comunicado, que ainda teve uma frase de Jagger.

“Eu sinto muito por todos os nossos fãs na América e Canadá com ingressos, eu realmente odeio deixar você para baixo assim. Estou devastado por ter que adiar a turnê. Mais uma vez, enormes desculpas a todos.”

