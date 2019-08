Milene Raabe lança e-commerce Prêt-à-Porter

Chega ao mercado a marca gaúcha Milene Raabe Prêt-à-Porter. Lançada exclusivamente como e-commerce, a empresa foca no estilo clássico e atemporal, inspirada nos conceitos de grifes mundiais e dos principais estilistas do século XX. Primando por produções próprias, estreia com a Coleção I, onde a referência são mulheres icônicas como Kate Middleton, Diana Spencer, Jacqueline Kennedy Onassis e Audrey Hepburn, que têm seus nomes nos modelos de Dress Coats.

O estilo clássico é a principal influência da gaúcha Milene Raabe, que além dos casacos, assina ainda a produção de vestidos em tweed, acessórios em pérolas, faixas de cintura e laços de cabelo, todos exclusivos e em quantidade limitada, bem como as criações das tradicionais maisons européias. O diferencial em relação às boutiques tradicionais é que as criações limitadas da Milene Raabe Pret-a-Porter estão acessíveis somente pelo e-commerce da marca, que entrou no ar no final de julho de 2019.

A opção de desenvolver coleções independente da estação na forma “All Seasons” (todas as estações o ano inteiro), encontra lugar perfeito no ambiente digital. Além de não estar restrito a um público específico, ampliando o raio de atuação para além do local, o objetivo passa a ser atender clientes que programam viagens para destinos de clima frio, por exemplo, que foi um insight trazido pelas próprias seguidoras do perfil pessoal de Milene em sua conta do Instagram, onde dá dicas de estilo e viagens.

Outro diferencial da plataforma é a possibilidade de compor um look escolhendo a roupa e acessórios exclusivos em um ÚNICO site, sem a necessidade de garimpar em diferentes endereços.

A marca estreia com Dress Coats em lã com botões forrados e botões em pressão, casaco estilo trench coat em crepe, vestidos básicos em suede preto, vestidos meia-estação em tweed, acessórios de cabelo (scrunchies e mini-laços), lenços, faixas de cintura (que também formam laços em golas de camisa), brincos, pulseiras e colares em pérolas, além de anéis inspirados em joias clássicas.

O site também contará com as já famosas anáguas Queen Victoria, que Milene lançou há quatro anos. Traduzindo o estilo de uma época (a Vitoriana), elas agora ganham dose extra de romantismo com estampas de coração, renda e pérolas.

A Milene Raabe Prêt-à-Porter ainda surpreende com o lançamento de uma área exclusiva para “Decoração” no site, disponibilizando, nessa estreia, pratinhos em porcelana para descanso de joias com personalização manual (arte pintada à mão) como alternativa para presente.

O e-commerce disponibilizará quatro formas de pagamento: cartão de crédito, cartão de débito, depósito bancário e boleto. O prazo de entrega irá variar de 2 a 15 dias, considerando estoque, distâncias e eventuais feriados.

Para celebrar este início, Milene Raabe recebe pessoalmente convidados e imprensa no dia 22 de agosto, às 19h, na Casa da Confraria (Rua Dr. Vale, 553 – 2º andar – Moinhos de Vento, Porto Alegre – RS).

