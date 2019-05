Miley Cyrus canta três músicas inéditas em evento da BBC Radio. Confira!

Por Anna Dalbem*

Neste último final de semana estava acontecendo o evento BBC Radio 1’s Big Weekend, na Inglaterra e o show mais esperado era o de Miley Cyrus, que rolou no sábado (25). A cantora chegou com tudo na apresentação, começando com seu lançamento mais recente, “Nothing Breaks Like A Heart”, parceria com Mark Ronson. Para a surpresa de muitos, ela cantou três músicas inéditas durante o show. Segundo a tracklist oficial divulgada pela BBC elas são intituladas de “Mother’s Daughter”; “Cattitude”; e “Dream”

Escute uma parte de “Mother’s Daughter”:

QUE HINO MILEY CYRUS CONTE COMIGO PRA TUDO pic.twitter.com/b2kmaR1W2J — iago (@ddlwiitness) May 25, 2019

Já na faixa “Cattitude”, a cantora canta “eu amo você Nicki, mas eu escuto a Cardi”, fazendo referência à grande treta do rap entre Nicki Minaj e Cardi B. A música deve ser lançada oficialmente na próxima semana.

Confira:

Miley Cyrus – Cattitude (New Song 2019) 🎶 pic.twitter.com/bXCYjEx5MF — Portal Miley (@PortalBRMiley) May 26, 2019

E essa é a terceira música, intitulada “Dream”.

👀 Trecho de outra nova música de Miley Cyrus, possivelmente institulada "Dream". O que acharam? pic.twitter.com/MoIewf3JXZ — DISKPOP (@diskpopbr) May 25, 2019

O show ainda contou com as faixas “Malibu”, “Jolene”, “Party In The USA”, “Can’t Be Tamed”, e “Wrecking Ball”, totalizando 10 músicas apresentadas.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

