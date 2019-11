Miley Cyrus passa por uma cirurgia nas cordas vocais

Miley Cyrus passou por uma cirurgia nas cordas vocais, segundo informações da revista People junto a fontes próximas da artista. Quando a cantora de 26 anos foi internada para tratar de uma severa amigdalite, no mês passado, foi descoberta uma separação nas cordas vocais, uma condição que provavelmente ela lidou sem saber durante alguns anos.

Como resultado, Miley vai ter de suspender suas atividades nos estúdios de gravação ou em shows, provavelmente até o fim do ano. De acordo com uma fonte da revista, o procedimento foi bem-sucedido e ela estará de volta com tudo em 2020.

Na última sexta-feira, Cody Simpson, atual namorado dela, aparentemente fez referência à cirurgia com uma foto dos dois, trazendo a legenda “sucesso”. Há três semanas, Miley Cyrus disse que faria uma pausa na carreira. “Descanso vocal, não do corpo”, relatou, que lançou a música “Slide Away” em agosto tratando da sua separação de Liam Hemsworth.