Nas paradas de sucesso com seu mais novo hit, Bandera, do EP “Bandera Move”, Claudia Leitte conversou sobre a movimentação da indústria fonográfica e como ela tem que se reinventar diariamente desde a chegada do streaming e da popularização dos acessos à música e do lançamento de novos artistas.

“Estou muito feliz com toda a resposta positiva que estou recebendo do público. Ainda é tudo muito novo e a gente tenta se adaptar sempre, mas acho que enquanto eu fizer música, vai ser verdadeiro. Música é para fazer as pessoas felizes, é o que me move. É a minha bandeira”, disse a cantora de 39 anos de idade, explicando que o lançamento do novo trabalho foi pensado com estratégia.

“A gente pensou no verão, pensou em dividir as músicas de acordo com o que está rolando na indústria. Os avanços têm sido positivos, porque tem um monte de gente que tem acesso a diferentes tipos de música, por exemplo, é muito mais democrático. Permite que a gente se apresente para um público muito maior, então está sendo maravilhoso”, disse.

Claudia garantiu que seus fãs ainda vão vibrar com os próximos lançamentos. “Tem muito mais vindo com o ‘Bandera Move’, músicas para dançar, depois tem uma sessão de músicas românticas”, contou.

Apesar de estar focada no lançamento do novo EP, Claudia se divide entre os shows, a maternidade e a preparação para o Carnaval em 2020. Ela explicou que a rotina já não é lá tão desconhecida, apesar de ter se tornado levemente apertada com a chegada da terceira filha, Bela, de 4 meses.

“Eu me preparo na vida para fazer o que faço, e não consigo dissociar minha carreira da vida pessoal. É óbvio que sou profissional, mas trabalho com minha alma e meu corpo. Preciso ter a minha mente em paz. A gente passa por algumas turbulências, mas em geral tenho que estar bem equilibrada, emocional e fisicamente”, explicou, garantindo que se alimenta bem e se cuida no ano todo.

