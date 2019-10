O procurador-geral do MPC (Ministério Público de Contas), Geraldo da Camino, cobrou explicações da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul, em dez dias, sobre uma portaria que impõe critérios à divulgação de dados sigilosos. Titular da pasta estadual, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior prometeu responder ao questionamento até a semana que vem.

