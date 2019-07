Ministro britânico pedirá desculpas por críticas aos Estados Unidos

O ministro do Comércio do Reino Unido, Liam Fox, disse nesta segunda-feira (8) que pedirá desculpas a Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo vazamento de mensagens confidenciais nas quais o embaixador britânico em Washington descreve o governo dos EUA como “disfuncional” e “inepto”. As informações são da agência de notícias Reuters.

Os memorandos do embaixador Kim Darroch foram vazados a um jornal no domingo, aborrecendo Trump e provocando exigências do lado britânico para que se descubra quem os revelou.

O ministro do Comércio, que está visitando Washington, disse à rádio BBC que se desculpará a Ivanka, com quem deve se encontrar durante sua estadia.

“Pedirei desculpas pelo fato de que ou nosso funcionalismo civil ou elementos de nossa classe política não se mostraram à altura das expectativas que nós ou os Estados Unidos têm de seu comportamento, que neste caso em particular falhou de uma maneira extraordinária e inaceitável”, disse.

“Vazamentos mal-intencionados desta natureza… podem provocar danos neste relacionamento, o que por sua vez pode afetar nosso interesse de segurança mais amplo”, declarou.

As revelações chegam em um momento no qual o Reino Unido espera fechar um grande acordo comercial com seu aliado mais próximo depois que deixar a União Europeia, uma separação marcada para 31 de outubro.

Trump disse a repórteres a respeito de Darroch: “Não somos grandes fãs desse homem e ele não serve bem ao Reino Unido, então posso entender e posso dizer coisas a seu respeito, mas não me darei ao trabalho”.

Em memorandos ao seu governo que datam de dezembro de 2017 até o presente, Darroch disse que relatos de disputas internas na Casa Branca são “na maioria verdadeiros”, e no mês passado descreveu a confusão causada pela decisão de Trump de cancelar um ataque militar ao Irã no governo.

“Não acreditamos realmente que este governo se tornará substancialmente mais normal; menos desequilibrado; menos imprevisível; menos dividido em facções; menos desajeitado e inepto diplomaticamente”, escreveu Darroch em um memorando.

Ministros disseram que na verdade o Reino Unido considera a gestão Trump eficiente.

“Deixei claro que não compartilho a avaliação do embaixador sobre o governo dos EUA nem sobre as relações com o governo dos EUA, mas defendo seu direito de fazer esta avaliação franca”, disse o secretário das Relações Exteriores britânico, Jeremy Hunt, aos repórteres.

Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou nesta segunda-feira a primeira-ministra britânica, Theresa May, e seu embaixador para Washington, enquanto o Reino Unido mostrou pesar pelo vazamento de comunicados confidenciais nos quais o diplomata chamou o governo de Trump de disfuncional e inepto.

“Fizemos contato com o governo Trump, estabelecendo a nossa opinião de que acreditamos que um vazamento é inaceitável”, disse o porta-voz de May a jornalistas. “É, é claro, questão de lamentar que isso tenha acontecido”.

Trump respondeu no Twitter criticando a condução de May do Brexit e dizendo que ela desconsiderou seus conselhos.

“Que bagunça que ela e seus representantes criaram”, escreveu. “Eu não conheço o embaixador, mas não se gosta ou se pensa bem dele nos Estados Unidos. Não lidaremos mais com ele”.

“A boa notícia para o maravilhoso Reino Unido é que eles em breve terão um novo primeiro-ministro. Embora eu tenha aproveitado a magnífica visita oficial no mês passado, foi a rainha que mais me impressionou”, escreveu.

Horas depois da publicação no Twitter, o porta-voz de May reiterou a posição do Reino Unido de que o vazamento era uma infelicidade e disse que Darroch “continua a ter o apoio total da primeira-ministra”.

Deixe seu comentário: