23 de dezembro de 2019

O ministro Luiz Fux assumiu temporariamente a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele ficará à frente da corte de 19 a 29 de janeiro de 2020. O ministro comandará o STF durante o período por conta do recesso judicial. De acordo com a Portaria 444, de 10 de dezembro de 2019, os prazos processuais ficam suspensos de hoje até 31 de janeiro.

