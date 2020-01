Política Ministro Sérgio Moro divulga entrada no Instagram

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Moro posou com calendário como forma de "provar" data. Foto: Reprodução/Instagram Moro posou com calendário como forma de "provar" data. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ministro da Justiça, Sérgio Moro, divulgou nesta quinta-feira (23), pela sua conta no Twitter, que também criou uma conta no Instagram.

“Resolvi abrir conta no Instagram para alcançar outro público na divulgação dos trabalhos do MJSP”, afirmou o ministro pelo Twitter, com um link para a conta real: no Instagram, ele é @sf__moro.

Resolvi abrir conta no Instagram para alcançar outro público na divulgação dos trabalhos do MJSP.https://t.co/tsrUtKbMue — Sergio Moro (@SF_Moro) January 23, 2020

Depois, já em vídeo publicado , Moro diz que entrada foi a pedido da esposa e que o espaço servirá para prestar contas à sociedade.

