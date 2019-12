Política Ministro Sérgio Moro diz que rodízio de magistrados em pequenas comarcas é “mistério”

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

No Twitter, Moro disse que 40% das comarcas no País têm um só juiz Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, afirmou em sua página no Twitter nesta sexta-feira (27) que o significado do chamado “rodízio de magistrados”, previsto com a criação do juiz das garantias no País, é um “mistério”.

O ministro da Justiça se posicionou contra a instituição da figura do juiz das garantias no Brasil, mas a proposta – inserida por parlamentares no projeto anticrime – foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira (24).

A lei sancionada por Bolsonaro diz que, “nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados” como solução à necessidade de um segundo magistrado para a devida aplicação da figura do juiz das garantias.

O juiz das garantias passará a ser o responsável por acompanhar e autorizar etapas dentro do processo, mas não dará a sentença. Caberá ao juiz das garantias atuar na fase da investigação e decidir, por exemplo, sobre a autorização de quebra dos dados resguardados por sigilo constitucional. Atualmente, o juiz que participa da fase de inquérito é o mesmo que determina a sentença posteriormente.

Segundo Sérgio Moro, 40% das comarcas do País têm somente um juiz. “Para mim é um mistério o que esse ‘rodízio’ significa. Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta”, afirmou o ministro na rede social.

