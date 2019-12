Política Ministro Sérgio Moro prorroga atuação da Força Nacional em programa anticrime

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Agentes atuarão por mais 180 dias em cinco cidades de ES, GO, PA, PE e PR. Na foto, o ministro Sérgio Moro Foto: Lula Marques/Fotos Públicas . (Foto: Lula Marques/Fotos Públicas) Foto: Lula Marques/Fotos Públicas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por 180 dias a atuação da Força Nacional nos municípios do programa do governo federal de enfrentamento a crimes violentos, chamado oficialmente de “Em Frente Brasil”.

A portaria, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (27), estende a presença da Força Nacional até 24 de junho de 2020 para os municípios de Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO), Paulista (PE) e São José dos Pinhais (PR).

Segundo a portaria, a Força Nacional continuará atuando em “ações de policiamento ostensivo nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

O texto é assinado pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel. O programa foi lançado em agosto deste ano, com uma série de ações conjuntas com estados e municípios para enfrentar crimes violentos.

Os cinco municípios assinaram contratos com o governo federal e os governos estaduais para ações de reforço do policiamento. O governo identificou que é preciso melhorar a reação das forças de segurança, a fim de reduzir os índices de crimes violentos.

Balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com números dos 100 primeiros dias do programa (30/08 a 07/12), apontam uma queda de 37,4% no números de homicídio nos cinco municípios, em comparação com 2018. O balanço também apontou uma queda de 28,5% nos índices de roubo.

