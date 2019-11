Ministros do Mercosul se reúnem em Porto Alegre para definir políticas e ações nas áreas de desenvolvimento social e cultura

A 34ª Reunião de Ministros e Autoridades de Desenvolvimento Social do Mercosul e a 46ª Reunião de Ministros de Cultura do bloco ocorrem nesta terça-feira (12) no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Coordenados pelo ministro da Cidadania do Brasil e atual presidente rotativo do Mercosul, Osmar Terra, os encontros contam com a participação de representantes dos países do bloco.

Como anfitrião, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou da abertura dos eventos, cujo principal objetivo é definir as prioridades políticas e ações efetivas nas áreas de desenvolvimento social e da cultura do Mercosul para os próximos dois anos.

“Cada país têm suas peculiaridades e suas dificuldades internas, porém há muitos desafios comuns, especialmente nas zonas de fronteira. Tenho convicção que deste encontro sairão bons encaminhamentos para ambas as áreas e que, depois, serão chancelados pelos presidentes de cada um dos países no encontro do Mercosul de dezembro, o qual teremos o prazer novamente de sediar, desta vez, em Bento Gonçalves”, destacou o governador.

De acordo com o presidente rotativo do Mercosul, os debates desta terça-feira têm potencial para o desenvolvimento de ações concretas conjuntas, que podem ter grande impacto na vida dos cidadãos, especialmente nas zonas de fronteira. A finalidade de realizar as duas reuniões concomitantemente é gerar uma sinergia temática na qual as duas agendas possam se beneficiar mutuamente.

Terra comemorou o fato de que o encontro ocorre no dia seguinte à certificação das Missões Jesuíticas Guaranis, Moxos e Chiquitos, em São Miguel das Missões, como Patrimônio Cultural do Mercosul. O sítio arqueológico missioneiro já era considerado patrimônio cultural pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), mas agora passa a ser, oficialmente, referência cultural também para todos os países do bloco.