Modelo brasileiro no exterior

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, foi um dos palestrantes do Seminário Internacional Como as Crianças Aprendem, que reuniu em Londres, durante o último final de semana, 30 especialistas de diversas partes do mundo para discutir métodos e tecnologias que possam auxiliar na melhoria da educação. Terra apresentou o programa Criança Feliz, do governo federal, que orienta as famílias sobre as melhores maneiras de estimular o desenvolvimento emocional e de conhecimento das crianças.

Reforço

Da troca de experiências, em Londres, pode nascer uma parceria para dinamizar o programa brasileiro para

aperfeiçoar ações de educação, principalmente as voltadas às crianças com deficiência. Terra negocia a vinda para o Brasil de uma operação da Fundação Varkey.

A entidade internacional, com sede na Inglaterra, atua no apoio a iniciativas que ajudem a qualificação de professores no acesso de crianças à tecnologia e no compartilhamento de metodologias que melhorem o aprendizado.

Confronto

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa, ontem à tarde, os deputados Pepe Vargas e Fernando Marroni, do PT, foram à tribuna para pedir que o Executivo retire o regime de urgência para votação do novo Código Ambiental. O deputado Mateus Wesp, do PSDB, respondeu de forma ainda não convincente sobre a necessidade de analisar mais de 400 mudanças no prazo de 30 dias.

Palavras, palavras

Os debates no plenário do Senado, ontem à noite, repetiram o que ocorreu em agosto na Câmara dos Deputados. Governistas e oposição usaram os mesmos argumentos, chavões, ataques e justificativas. Porém, o blá-blá-blá não trouxe nenhuma tabela com números, estatísticas ou projeções.

Prato feito

O pior desempenho nos debates sobre a Previdência foi dos parlamentares que vieram com textos preparados para leitura, conhecidos como lição do gabinete. Assessores, às vezes, usam frases no sentido indireto. Aí, é aquele embrulho…

Querem distância

Não adiantou a divulgação do aumento da dívida pública federal, que chegou a 4 trilhões e 200 bilhões de reais na semana passada. Nenhuma manifestação no Senado e na Câmara dos Deputados sobre uma realidade: o Estado brasileiro não cabe mais no Produto Interno Bruto.

Gostam de fugir do principal

No começo de outubro de 1993, estava tudo pronto para começar a revisão constitucional, prevista desde 1988. Enquete entre senadores e deputados mostrou que os temas de maior destaque eram as reformas tributária e da Previdência, o papel do Estado e a ordem econômica. Não passou de um fracasso com apenas seis emendas aprovadas.

Quanto aos temas, só a Previdência andou agora.

Há 25 anos

A 2 de outubro de 1994, o Ibope divulgou a última pesquisa antes da eleição presidencial, mostrando que Fernando Henrique Cardoso tinha 46 pontos percentuais. Ficou sete pontos acima da soma dos adversários. Lula estava com 22 pontos. Outra pesquisa, do Instituto Gallup, perguntou sobre a preferência por Fernando Henrique. A maioria respondeu: a estabilidade da Economia obtida com o Plano Real.

Condicionamento lamentável

A prisão do vereador André Carus, do MDB, ocorrida ontem, na Operação Argentários, traz de volta à discussão o tema da livre nomeação de cargos de confiança. Carus é acusado pela Polícia Civil de ter obrigado assessores a fazer empréstimos bancários que eram repassados a ele. Em alguns casos, estabelece-se uma relação de dependência e subserviência para a garantia do emprego.

Na ponta e com medo

Alberto Fernández, candidato à Presidência da Argentina, líder nas pesquisas e aliado de Cristina Kirchner, insiste em dizer que o debate com Mauricio Macri implica riscos.

Alguma dúvida?

No começo do 10º mês dos novos governos, fica comprovado: a vitória eleitoral não confere poderes mágicos a ninguém.

