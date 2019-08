Modelos de negócios são tema do Tá Na Mesa da Federasul

As potencialidades dos modelos de negócio: este foi o tema do evento Tá na Mesa da Federasul nesta -feira (21). Foram abordados aspectos como a importância da formação da mão de obra e a necessidade de especialização. Os empresários César Saut e Oliver Cunningham falaram sobre o que está revolucionando os negócios e como as empresas estão sobrevivendo às mudanças no mercado.

Saut citou exemplos das potencialidades de países como Alemanha e Israel. Para ele, as empresas no Brasil precisam propósito para crescerem. “Não tem mais um mundo estático, tem um mundo absolutamente dinâmico. Uma empresa tem que propósito e a gente precisa responder uma questão muito básica: ” Por que a minha empresa existe?”. O lucro e o resultado são consequências de um propósito pré estabelecido. Uma empresa com propósito vai sobreviver”, explicou.

Além disso, citou exemplos de startups que estão mudando os hábitos no mercado e atendendo as necessidades dos consumidores.

