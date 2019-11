Moinhos 1903: Grêmio lança hotel temático em ação inédita no Brasil

*Valéria Possamai

Em ação inédita no pais, o Grêmio em parceria com a construtora Melnick Even, lançou, nesta quinta-feira (14), o primeiro hotel temático do clube. O empreendimento que levará o nome de Moinhos 1903, ficará localizado no bairro Moinhos Vento e tem previsão de inauguração em 2022.

O projeto que foi idealizado pelo executivo de marketing do clube, Beto Carvalho, busca trazer uma experiência nova torcedor, que poderá ficar hospedado em quartos personalizados e que servirão de recinto aos jogadores. A escolha pelo local está ligada intimamente a área que simboliza o início da história gremista.

Entre as opções atrativas da hospedagem, está a criação de um memorial de coleção de camisas do time e principais taças, a construção de franquia da loja oficial, além de um bar exclusivo para o acompanhamento dos jogos, quando o time jogar fora de Porto Alegre.

Além da promoção de um novo serviço exclusivo ao torcedor, o empreendimento também trará benefícios aos cofres do clube, que irá licenciar sua marca e utilizará o hotel em suas concentrações.

O hotel, que tem previsão de início das obras no primeiro trimestre de 2020, será construído na Rua Dr. Timóteo, e será inaugurado em 2022.

Confira algumas imagens do Moinhos 1903:

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas