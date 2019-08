Momento histórico para Capão da Canoa.Câmara inaugura obra de acessibilidade do plenário

A Câmara Municipal de Capão da Canoa inaugurou a obra de modernização e acessibilidade da Sala de Sessões Manoel Fernandes da Silveira (plenário), na noite de segunda-feira (05) na abertura das sessões ordinárias do segundo semestre de 2019.

O plenário ganhou espaços amplos para cadeirantes, assentos reforçados para pessoas obesas, piso tátil para pessoas cegas, idosos e com mobilidade reduzida, banheiro adaptado e rampas. Assim como o plenário, o primeiro andar do prédio legislativo conta com acessibilidade e escrita em alto relevo.

Todas as ações de modernização e adaptação foram realizadas visando a inclusão social e a ampla acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos e com mobilidade reduzida.

De acordo com a presidente da Câmara, vereadora Lavina Dias de Souza (Professora Lavina – PDT), o obra de acessibilidade é para o coletivo caponense. “Temos o compromisso em fazer melhorias para o futuro e com o único objetivo de abrir ainda mais as portas da instituição para a população, seja jovens, idosos, gestantes, crianças ou pessoas com deficiência”, disse.

Na questão do meio ambiente está sendo substituindo copos plásticos por copos de vidro e xícaras, modernização com tecnologia avançada para os computadores para a curto prazo eliminar ao máximo o papel , bem como a possibilidade de incluir as tecnologias assistivas aos notebooks.

Tramita nesta câmara os projetos para eliminação de canudinhos, copos plásticos e sacolas plásticas.

Capão da Canoa é o município do Litoral Norte que mais vem crescendo e se desenvolvendo e com isso as demandas de saúde, educação e estrutura entre outros aumentam .

A inauguração foi prestigiada por diversos segmentos da sociedade, CTG João Sobrinho, Ação da Mulher Trabalhista (AMT/Capão da Canoa), Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Capão da Canoa, Brigada Militar, cadeirantes, o ex-prefeito Valdomiro Novaski e a ex-primeira-dama Cela Novaski, imprensa e comunidade.

