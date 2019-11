Montevidéu no Festuris

A capital do Uruguai esteve presente na 31ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado, com um stand preparado pela Divisão de Turismo do Departamento de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Montevidéu.

O Festuris bateu recordes e comemora os resultados alcançados. Foram 17 mil participantes, incluindo 11 mil visitantes profissionais, contabilizando um crescimento médio de 5%. Com resultados efetivos na geração de negócios, a feira celebrou 2.700 marcas expostas e ampliou sua internacionalização superando os 65 destinos internacionais.

Foram dias intensos com corredores lotados e muita diversidade cultural, com espaços e encontros de profissionais de referência na área turística que realizaram palestras ao público.

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, Oscar Curutchet, comenta que a prefeitura continua a trabalhar “nesta linha de crescimento para fortalecer a promoção do destino e aumentar a participação dos turistas. É importante estar presente e ter a possibilidade de trocar informações com as diferentes agências de viagens e com os diferentes visitantes presentes na feira”, acrescentou.

Outra boa notícia é que Montevidéu firmará um convênio de cooperação com a cidade de Canela RS, com a finalidade de estreitar esforços e buscar projetos turísticos sustentáveis.