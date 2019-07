Montoya é liberado pela direção gremista para se apresentar ao Racing

Walter Montoya foi liberado pelo Grêmio. O jogador viajou aos Estados Unidos, para se juntar ao elenco do Racing e realizar a pré-temporada do time argentino. Montoya tinha vínculo de empréstimo com o Grêmio desde o começo desse ano. O volante se mantém como jogador do Cruz Azul, time mexicano detentor dos direitos, e agora passa a ser emprestado para o Racing de Alvellaneda.

O meio-campista chegou ao Tricolor como reposição para o time de Renato, logo após o clube ter negociado o meia Ramiro. Mesmo assim, não conseguiu ganhar espaço. Foram apenas 12 jogos com a camisa gremista, sendo 9 como titular. Montoya balançou as redes duas vezes no primeiro semestre: pelo Gauchão, nas vitórias diante do São José e do São Luiz de Ijuí.

Treinamento

O Grêmio treinou na tarde desta quarta-feira (3), no CT Presidente Luiz Carvalho, dando sequência à sua preparação para os desafios deste segundo semestre. Há uma semana de encarar o Bahia, pela Copa do Brasil, na Arena, os atletas participaram de um treinamento intenso no CT.

A primeira parte foi orientada pelo preparador físico Rogério Dias e seus auxiliares. O grupo aqueceu com a tradicional e descontraída roda de bobinhos seguida de exercícios de alongamentos e um circuito.

Os goleiros, como normalmente, inicialmente participaram de um trabalho separado e depois juntaram-se ao grupo.

A atividade seguinte foi de um trabalho técnico e tático, que buscou aprimorar passes, movimentação e finalização com obstáculos simulando jogadores adversários. Em seguida, o plantel foi dividido em quatro equipes que se enfrentaram em campo reduzido.

Após a atividade, os meias Thaciano e Rômulo concederam entrevista coletiva.

Nesta quinta (4), o Grêmio volta aos trabalhos às 15h, no CT.

