Moradoras do Sinfonia realizam curso de automaquiagem para peles maduras

Na tarde da última -feira (19), o Sinfonia Hotel Residência, localizado em Novo Hamburgo, promoveu, em parceria com a Benepharma, o curso de automaquiagem para peles maduras, voltado especialmente para as moradoras do residencial. O ministrante do curso, Jean Marcel, profissional do segmento de beleza, transformação e autoestima explicou para as participantes sobre as mudanças ocorridas na pele, devido as baixas temperaturas. Jean iniciou o curso explicando sobre a importância de higienizar corretamente rosto e ensinou dicas de maquiagem para ressaltar a beleza de forma natural. “A pele é o maior órgão do corpo e precisamos cuidar dela com atenção”, afirmou.

Na próxima -feira (26), o Sinfonia promove novo curso de automaquiagem para peles maduras, aberto à comunidade. O momento será ministrado por Jean Marcel. Os participantes inscritos receberão o kit completo de maquiagem para realização do curso. Informações sobre valores e inscrições pelo telefone 3594.3000, ou pelo e-mail contato@sinfoniahotel.com.br

Serviço

O que: Curso de automaquiagem para peles maduras

Quando: 26 de junho

Onde: Sinfonia Hotel Residência (Rua Carlos Gomes, 160 – Bairro Vila Rosa – Antigo Hotel Suarez Internacional)

