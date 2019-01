Moradores de Davos lucram com aluguéis de temporada durante o Fórum Econômico Mundial

Os moradores de Davos (Suíça) elevaram os preços que cobram na plataforma de aluguel de temporada Airbnb para aproveitar a presença da elite que participa do Fórum Econômico Mundial, que começou nesta segunda-feira (21). As informações são do jornal Financial Times.

As centenas de líderes mundiais, políticos, celebridades e seus acompanhantes que embarcam na peregrinação anual para os alpes suíços procuram reservar com antecedência vários quartos e casas nos locais mais práticos, mas até a mais modesta das estadias tem seu preço.

Para os moradores da pequena cidade, os visitantes são uma mina de ouro. “Ouvi dizer que você pode cobrar por uma semana o equivalente a um ano de aluguel”, diz Sascha Ginesta, assessora de uma imobiliária local.

Navegando pela plataforma de aluguel de temporada Airbnb a quinze dias do início da conferência, ficava claro que os locais estavam faturando.

Entre as cinco ou seis opções que estavam disponíveis, a diária média custava pouco mais que R$ 12 mil. O mais barato da lista, um quarto individual onde qual três camas foram espremidas, saía por cerca de R$ 3.800 por noite.

Um apartamento de três quartos, cuja diária chega a R$ 9.245,00 nas datas do fórum, pode ser alugado por um oitavo desse valor na semana seguinte – aproximadamente R$ 1.150,00.

Regra tácita

Para os hotéis, há uma regra tácita de cobrar até 20% a mais sobre a tarifa da alta temporada. “Sob os panos, não faço ideia se há algum limite para as diárias” diz Dagmar Weber, diretora de hotelaria do Hotel Hard Rock.

Parece que a “regra tácita” raramente é observada: uma reserva de um quarto duplo no Hotel Derby durante as três noites do evento foi anunciada por R$ 32 mil no dia 4 de janeiro. Três diárias na semana seguinte saem por R$ 1.010,00 – uma redução de 97%.

Além das datas, a única diferença entre as ofertas é que a mais cara inclui café da manhã.

“Todo mundo sabe que esta é a época do ano em que tudo muda” diz Weber. Ela estima que “mais de 90 ou 95% dos locais faturam com esse tipo de evento”.

Além do dinheiro fácil, o fórum propicia inúmeras anedotas que os locais contam uns aos outros durante o resto do ano.

Um antigo funcionário de um hotel relata a pressão e o risco que foi ter Ariel Sharon e Yasser Arafat – à época, primeiro-ministro de Israel e líder da Organização para Libertação da Palestina, respectivamente – se hospedando sob o mesmo teto.

Outra residente conta, envergonhada, do dia em que deu de cara com Bill Clinton.

