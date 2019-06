“Moro era o chefe da força-tarefa da Lava-Jato”, diz Glenn Greenwald

O jornalista Glenn Greenwald falou nesta terça-feira (25) na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados sobre os vazamentos de mensagens atribuídas ao ex-juiz e ministro Sergio Moro e a procuradores da força-tarefa da Lava-Jato. Para ele, as trocas de mensagens reveladas pelo site mostram que Moro era o “chefe da força-tarefa da Lava-Jato”.

— O material já mostrou e vai continuar mostrando que Moro era o chefe da força-tarefa da Lava-Jato, que era o chefe dos procuradores. Ele (Moro) está o tempo todo mandando o que os procuradores deveriam fazer e depois entrando no tribunal e fingindo que era neutro. Já mostramos isso, mas vai ter muito mais material ainda — declarou o jornalista.

Glenn Greenwald é um dos três fundadores do The Intercept. O site de notícias tem publicado mensagens atribuídas a integrantes da força-tarefa e a Moro. De acordo com o The Intercept Brasil, as conversas indicam que o ministro, enquanto juiz responsável pelos casos da Lava Jato, teria interferido na atuação dos procuradores, sugerindo que eles invertessem a ordem de operações e dando pistas de investigações.

