O ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança, tentou convencer a procuradora-geral Raquel Dodge e Jair Bolsonaro a destinarem à pasta dele a multa paga pela Petrobras nos EUA no âmbito da Operação Lava-Jato. Dodge, no entanto, preferiu recomendar que o montante, de cerca de R$ 2,5 bilhões, fosse destinado à educação. Bolsonaro concordou com a ideia.

