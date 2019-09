Chegou a 15 o número de mortos após o incêndio no Hospital Badim, no Maracanã, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima, de 86 anos, não teve a identidade revelada, mas a assessoria da unidade de saúde confirmou a morte do idoso na tarde desta quarta-feira (25). O idoso, que estava internado no Hospital Quinta D’or, faleceu durante a última madrugada.

