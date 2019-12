Magazine Morre a compositora de “I’ll Be There for You”, música tema da série Friends

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2019

Allee Willis sofreu um ataque cardíaco e morreu na terça-feira (24). Ela tinha 72 anos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A compositora norte-americana Allee Willis morreu na terça-feira (24) aos 72 anos. Ela ficou famosa por compor a música de abertura da série Friends, “I’ll Be There for You”.

Allee sofreu um ataque cardíaco em Los Angeles, Estados Unidos. Em 1995, Allee foi indicada ao Emmy com a música tema de Friends. Também foi vencedora de dois prêmios Grammy – nas edições de 1986 e 2016.

Ao longo da carreira, Allee ainda colaborou com o grupo Earth, Wind & Fire e ajudou na composição de importantes sucessos, como September.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário