O filósofo francês Michel Serres, intelectual cuja obra atravessou diversas áreas, morreu no sábado (1º), aos 88 anos, informou à AFP sua editora, a Le Pommier. Escritor e historiador das ciências, especialmente apaixonado pela ecologia e pela educação, este membro da Academia da França se interessava por todas as formas do saber, tanto científico, quanto literário.