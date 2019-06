Morre o neto de Paulo Betti e Eliane Giardini, com 1 ano e 7 meses

Os atores Paulo Betti e Eliane Giardini perderam seu único neto no último dia 16. Antônio, que tinha apenas 1 ano e sete meses, foi vítima de um tipo de câncer chamado leucemia mieloide. O pequeno é filho de Mariana Betti e o músico Quito Ribeiro.

Os atores não se pronunciaram nas redes sociais sobre a perda. O que é leucemia mieloide?

Esse tipo de leucemia ataca as células mieloides, que normalmente se desenvolvem formando glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e células produtoras de plaquetas. Os glóbulos brancos funcionam na defesa do nosso corpo, principalmente contra infecções. Ela pode ser crônica ou aguda.

Os sintomas iniciais da leucemia mieloide aguda parecem os de uma gripe ou outra doença comum. Além disso, a maior parte está relacionada à diminuição da produção das células sanguíneas. Em geral eles variam de acordo com a deficiência de cada célula.

Entenda a doença

A leucemia é o tipo de câncer mais comum em crianças, no entanto o tipo leucemia mieloide é raro, com incidência de 1 para 150 mil, segundo o oncologista pediátrico José Henrique Silva Barreto.

Ele explica que há oito subtipos de leucemia mieloide, sendo dois com bons prognósticos. Mas, de uma forma geral, trata-se de um tumor agressivo que necessita de quimioterapia para ser combatido e, muitas vezes, transplante de medula.

O câncer infantil é raro, representando apenas 0,2% de todos os cânceres, de acordo com o oncologista. Ele afirma que a doença em crianças é mais agressiva, mas elas respondem melhor ao tratamento do que adultos, geralmente alcançando a cura. “A criança é capaz de receber quimioterapia em altas doses, porque ela consegue se recuperar rapidamente, sua medula se recupera mais facilmente”, disse Barreto.

Diferentemente do câncer em adulto, o câncer na criança está relacionado ao desenvolvimento embrionário e não à exposição a fatores ambientais. O oncologista pediátrico explica que a prediposição ao câncer infantil se configura durante a formação do embrião e estímulos após o nascimento da criança, como exposição à radiação e infecções virais ou bacterianas, podem ser desencadeadores da doença.

“A leucemia mieloide é causada pela alteração do crescimento descontrolado de células diferenciadas chamadas blasto. No caso, os mieloblastos. Na maioria dos casos, não tem causa evidente, mas apresenta risco aumentado quando há exposição à radiação ionizante, como ocorreu em Hiroshima, no Japão, e com o acidente com Césio em Goiânia”, afirmou.

Segundo ele, pessoas que tratam câncer com quimioterapia, dependendo do medicamento utilizado, têm chance do desenvolvimento de um segundo câncer de leucemia mieloide. “Outros fatores associados à leucemia mieloide são a anemia de Fanconi e a Síndrome de Down, mas em geral, esses pacientes respondem muito bem ao tratamento”, disse.

Os sintomas da leucemia mieloide são febre, cansaço, fadiga, palidez, manchas roxas na pele, sangramento no nariz ou na boca e infecções na pele. “A criança perde o interesse pelo brinquedo”, orientou.