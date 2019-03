Um homem de 74 anos ferido no ataque a tiros na cidade de Utrecht, na Holanda, morreu nesta quinta-feira (28) no hospital. É a quarta vítima do tiroteio, que ocorreu há 10 dias em uma parada de bondes. Segundo o jornal De Telegraaf, a quarta vítima dirigia um carro no momento do ataque. Os tiros atravessaram o para-brisa do carro e o atingiram no estômago e no ombro.

