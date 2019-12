Dicas de O Sul Mostra de Escolas Preparatórias de Dança será no Renascença

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Escola Alberto Pasqualine apresenta o espetáculo Construção. Foto: João Alberto/SMC PMPA Escola Alberto Pasqualine apresenta o espetáculo Construção. (Foto: João Alberto/SMC PMPA) Foto: João Alberto/SMC PMPA

O Teatro Renascença (av. Erico Veríssimo, 307) recebe mais de 90 jovens e crianças na quinta-feira (19), para a Mostra Artística das Escolas Preparatórias de Dança (EPDs). Apresentam-se os alunos das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, da Vila Elizabeth, e Senador Alberto Pasqualini, da Restinga. A entrada para mostra é franca e contará com a distribuição de senhas na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo. Outras informações atráves do telefone e mail do Centro de Dança: 3289.8065 e email: dancasmc@gmail.com

As Escolas Preparatórias de Dança são um projeto desenvolvido em parceria pelas secretarias municipais de Educação (Smed) e da Cultura (SMC) com a Cia Municipal de Dança de Porto Alegre, que atende 300 estudantes com aulas envolvendo múltiplas linguagens de dança. Participam do projeto as EMEFs Senador Alberto Pasqualini, na Restinga; José Loureiro da Silva, na Via Cruzeiro; Pepita de Leão, no Passo das Pedras; Deputado Victor Issler, no Mario Quintana; e Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, na Vila Elizabeth.

As turmas participam de um programa semanal de 15 horas de aulas em turno inverso da escola, participando de aulas de balé, danças urbanas, sapateado americano, dança contemporânea, jazz. Desde sua criação em 2014, cerca de 2.500 jovens e crianças passaram pelo programa de formação das EPDs e os alunos que destacam têm a oportunidade de atuar na Cia Jovem de Dança, onde passam a ter aulas e serem coreografados por profissionais a Cia Municipal de Dança de Porto Alegre.

Mostra Artística das Escolas Preparatórias de Dança 2019

Escola Alberto Pasqualini e Liberato Salzano

Teatro Renascença (Av. Erico Veríssimo, 307)

Quinta-feira, 19, às 20h

Entrada Franca

(Distribuição de senhas na bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo).

Contato do Centro de Dança: 3289.8065 ou email: dancasmc@gmail.com

Voltar Todas de Dicas de O Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário