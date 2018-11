Mostra EliteDesign 2018 tem escadaria inspirada nos Instagrammable Places. Projeto da arquiteta Antônia Godinho traz um cenário para interagir

A arquiteta Antônia Godinho se inspirou nos Instagrammable Places para criar o conceito do seu ambiente na segunda edição da Mostra EliteDesign. A Escadaria Instagramável tem a proposta de transformar a passagem pela escadaria em um cenário lindo para observar, interagir, fotografar e compartilhar. As paredes revestidas de espelhos brincam com o jogo de reflexão e criam o efeito de espelho infinito, ampliando o trajeto e refletindo, também, os ambientes vizinhos.

No primeiro patamar, a arte com cores vivas em elementos gráficos misturados com faces femininas que se estendem além das telas para as paredes, chama a atenção e fazem o contraponto de cor no ambiente. A iluminação cênica também é destaque no ambiente. O jogo de luz e sombra da luminária dourada convida todos a subirem pela escadaria, e os focos de luz no segundo lance criam um efeito de céu estrelado. “A ideia é surpreender, gerando uma experiência prazerosa, diferente e única”, ressalta a arquiteta do projeto.

