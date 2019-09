Mostra Interiorana do Audiovisual Gaúcho ocorre em sete cidades do RS; veja a programação

Reunindo os sete longas e curtas da safra mais recente de produções gaúchas, a Êa Êa Apepê Produções apresenta o 1º Adentro – Mostra Interiorana do Audiovisual Gaúcho. Ao todo, estão previstas 49 sessões, com exibições e debates com realizadores. A curadoria fica por conta do cineasta Henrique Lahude, que também é o responsável pela direção-geral do evento. A iniciativa é financiada pelo Sistema Pró-Cultura da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS) e ocorre de 9 de setembro a 2 de novembro em sete cidades: Lajeado, Três Passos, Caxias do Sul, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pelotas e Santa Rosa.

“A mostra foi criada com a intenção de fazer o interior se identificar nas telas”, destaca Lahude. “Nos últimos anos a produção de filmes se voltou muito para o interior, não só com as temáticas, mas também com seus profissionais”, explica.

Entre os 14 títulos selecionados, a maioria dirigido por mulheres, estão reunidas produções aclamadas por público e crítica. Outro critério para a seleção foi a diversidade temática, que reúne ficção, documentários e animações.

Longas

Eles Vieram e Roubaram sua Alma (2017), de Daniel De Bem;

Morro do Céu (2011), de Gustavo Spolidoro;

Mulher do Pai (2016), de Cristiane Oliveira;

Música para Quando as Luzes se Apagam (2017), de Ismael Caneppele;

O Último Poema (2017), de Mirela Kruel;

Pra Ficar na História (2017), de Boca Migotto;

Rifle (2016), de Davi Pretto.

Curtas

Contra Feitiço (2017), de Murilo Jardim;

Da Terra Vem (2017), de Camila Albrecht e Takeo Ito;

Princesa Morta do Jacuí (2018), de Marcela Ilha Bordin;

Que Som Tem a Distância? (2018), de Marcela Schild;

Sesmaria (2015), de Gabriela Richter Lamas;

Só Sei Que Foi Assim (2018), de Giovanna Muzzel;

Um Corpo Feminino (2018), de Thais Fernandes.

Para mais informações, os organizadores disponibilizam o site.