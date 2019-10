Um motorista de Teresina, que preferiu não se identificar, foi multado por dirigir seu carro sem capacete. O fato se deu na Avenida Simeão de Sá Brandão, na cidade de Mirador, no Maranhão, no dia 12 de janeiro de 2019. O condutor conta que só descobriu a infração ao tentar retirar a documentação do veículo deste ano no Detran do Piauí.

