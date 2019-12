Política Mourão se reúne com futuro embaixador argentino no Brasil

12 de dezembro de 2019

Hamilton Mourão recebeu o deputado argentino Daniel Scioli. Foto: Reprodução/Twitter

O vice-presidente da República Hamilton Mourão recebeu nesta quinta-feira (12), em Brasília, a visita do deputado argentino Daniel Scioli, indicado para ser o futuro embaixador da Argentina no Brasil, na gestão de Alberto Fernández, que assumiu o governo do país vizinho na última terça-feira (10).

Segundo Scioli, que foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, os dois começaram a discutir um encontro entre Alberto Fernández e Jair Bolsonaro, ainda sem data nem local para ocorrer.

“Dialogamos sobre temas pendentes e encaminhamos a visita entre presidentes que será organizada por meio da chancelaria”, escreveu no Twitter. O futuro embaixador também citou como prioridade a finalização do projeto do gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre, cuja integração permitirá acesso brasileiro à produção de gás natural da reserva de Vaca Muerta, no país vizinho.

Em outra postagem, Daniel Scioli citou a reunião com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. De acordo com ele, foram discutidos temas como agricultura familiar e combate à fome.

“Avançamos sobre áreas estratégicas como agricultura familiar e a luta contra a fome”, escreveu.

Luego, nos reunimos en el @planalto con el Vicepresidente de Brasil, @GeneralMourao. Le expresé mi satisfacción por las declaraciones del Presidente @jairbolsonaro y así seguir siendo los grandes socios de América del Sur. pic.twitter.com/5DMHSF2d4Q — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) December 12, 2019

