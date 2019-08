MP denuncia dois filhos de Flordelis por morte de padrasto

Os dois filhos da deputada federal Flordelis foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos de Souza são acusados de matar o marido da parlamentar, Anderson do Carmo de Souza, de 41 anos. Na denúncia, o Ministério Público pede que Flávio e Lucas sejam condenados por homicídio qualificado, com pena de reclusão prevista de 12 a 30 anos

De acordo com a denúncia, Flávio desferiu diversos disparos de arma de fogo contra Anderson, causando a morte do padrasto. Ainda segundo o documento, Lucas atuou como cúmplice do irmão pois, “sabedor da intenção de Flávio, bem como dos motivos e do plano de execução, a tudo aderiu e o ajudou a adquirir a arma utilizada no crime”. Flávio também foi denunciado por manter, em sua residência, uma pistola calibre 9 milímetros, acompanhada de acessório de mira ótica e carregador, uma arma de uso proibido ou restrito. Além de não possuir autorização para portar a arma de fogo, o número de série da arma estava raspado.

