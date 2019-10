Mudanças precisam ser mais profundas

Com atraso de, no mínimo, 35 anos, o Senado vota hoje à tarde, em 1º turno, a reforma da Previdência, e concluirá o 2º turno na próxima terça-feira.

Em 1984 já eram flagrantes os sinais de esgotamento e exaustão do sistema previdenciário. Em vez de encontrar uma solução, sucessivos governos foram buscando um remédio aqui, outro ali. Trataram apenas de tapar rombos. As alíquotas de contribuição de empregadores e empregados aumentaram e, mesmo assim, não adiantou.

A Previdência que retornará ao Palácio do Planalto, aprovada pelos parlamentares, ainda não será a da garantia da próxima geração. O dinheiro para os pagamentos de aposentadorias e pensões continuará competindo no Tesouro Nacional com verbas que se destinariam aos serviços públicos essenciais como educação, saúde e infraestrutura.

Sem amarras

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa deve votar hoje o projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni que institui o projeto da Liberdade Econômica no Rio Grande do Sul.

Inclui: 1) aprovação tácita pela qual o interessado terá sua solicitação aceita, caso o órgão estadual não se pronuncie até o término do prazo pré-estabelecido. 2) Startups ficarão livres para testar novas tecnologias, sem a necessidade de enfrentar trâmites burocráticos, nem de adquirir licenças especiais para experimentar produtos. 3) Será permitido digitalizar documentos e, após a regulamentação, descartar o original. Portanto, empresas não precisarão mais guardar papéis.

Imprudentes

Há os que acreditam: o dinheiro público nasce em árvores. Convictos disso, promoveram, alucinadamente, a dança dos privilégios por décadas.

Situação dramática

Alguns analisam os números e ficam com a nítida impressão de que governo do Estado bateu no fundo do poço. Outros acrescentam: se o fundo não for falso. Quer dizer, poderá descer mais ainda.

Vai desgastar

O vereador Roberto Robaina escalou-se como granadeiro da Comissão Parlamentar de Inquérito que será criada quinta-feira na Câmara Municipal. Com prazo de 120 dias, investigará atos do prefeito Nelson Marchezan, incluindo o Banco de Talentos para contratação de funcionários, as relações com a diretoria da Procempa e o aluguel do prédio onde está a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Com ou sem fogos

Deve entrar em votação na sessão plenária da Assembleia Legislativa, hoje, projeto do deputado Gabriel Souza, que limita a compra e venda de fogos de artifício só a pessoas jurídicas registradas. Outro projeto, da deputada Luciana Genro, proíbe a queima de fogos de artifício com efeito sonoro ruidoso. Estende-se a recintos fechados e abertos, áreas públicas e locais privados. Este colunista apoia a proposta de Luciana.

Para definir com clareza

No Congresso Nacional, existe a Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas que realiza estudos para atualização dos dados das regiões brasileiras. Amanhã, haverá nova reunião.

Boa iniciativa para reenquadrar Brasília como área de alvoroços, perturbações, reboliços, tumultos e desperdício do dinheiro público.

Temporada de alta

Pela primeira vez na história, o dólar se mantém acima de 4 reais ao longo de um mês inteiro. No acumulado de 2019, a moeda subiu 7,24 por cento. Um dos efeitos é a desistência de viagens de turistas ao exterior.

Deu asas à imaginação

Corre em Brasília que a categoria dos procuradores da República perdeu um integrante e a literatura de ficção ganhou um talento. O que Rodrigo Janot escreveu em seu livro não passaria de invenções na tentativa de se tornar um best seller.

