Mule Bule abre novo espaço store in store: o Burger & Co

A empresa Mule Bule Gastronomia abre em Porto Alegre uma nova operação store in store, ou seja, a implantação de um ponto de venda dentro de outro estabelecimento. Desde 2004, a Mule Bule atende eventos empresariais de diversos seguimentos, em diferentes partes do país.

A nova operação será localizada no Centro de Eventos FIERGS, o Burger & Co, e foi formatada com conceito moderno de produção e atendimento para atender exclusivamente os eventos do espaço. O cardápio conta com diferentes burgers, pizzas e wraps.

O projeto do espaço, assinado pela Trino Arquitetura, foi criado para ser compacto e moderno, além de ter estilo industrial. Entre alguns elementos que se destacam estão uma bancada com revestimento de cerâmica, que lembra o aconchego da madeira; e as luminárias vintage, que foram restauradas. O espaço também conta com tons neutros como preto e branco, piso com cor cimentada e uma parede ameixa com imagens conceituais de opções do cardápio.

