Uma mulher de 41 anos foi encontrada ferida e seminua, nesta quinta-feira (15), em um matagal na Asa Norte, no Distrito Federal. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio e estupro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava em área próxima à Universidade de Brasília e foi localizada por dois catadores de material reciclável, com ferimentos profundos no rosto.