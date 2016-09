Mulher é morta a tiros na frente do pai na Zona Sul de Porto Alegre

Uma mulher de 33 anos foi morta a tiros, na madrugada desta segunda-feira (12), na rua Dormênio, no Morro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre. Dois criminosos encapuzados invadiram a residência na qual ela morava com a família e efetuaram os disparos, de acordo com a Polícia Civil.

O pai da vítima presenciou o crime. Além do homem, outros três familiares também estavam na casa. Nenhum deles ficou ferido. A polícia trata o caso como execução. Os assassinos fugiram.

