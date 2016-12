Uma mulher foi morta asfixiada pelo ex-marido na noite desta quarta-feira (14) no bairro Turíbio Veríssimo, em Cruz Alta, no Noroeste do Estado. O homem entrou na casa e asfixiou a ex após uma briga. Ele fugiu do local mas, com base em informações de testemunhas, acabou sendo preso pela Brigada Militar pouco tempo depois do crime. Ele confessou o assassinato.

