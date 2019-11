A Justiça de São Paulo condenou uma mulher, presa pela morte do ex-marido (diretor de um importante frigorífico brasileiro) em 2008, a pagar indenização por danos morais e materiais, que pode chegar a R$ 3 milhões, ao filho do casal. Cabe recurso. Ela também terá de pagar indenização por danos materiais, em valor a ser calculado, baseado nos salários do empresário.