Mulher que acusa Neymar de estupro volta a depor na delegacia

A modelo Najila Trindade, que acusa Neymar de agressão e estupro, voltou à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, nesta terça-feira (18). Ela chegou ao prédio, no bairro de Santo Amaro, por volta das 11h40min, para uma conversa com a delegada Juliana Lopes Bussacos.

Najila estava acompanhada do seu novo advogado, Cosme Araújo, que substituiu Danilo Garcia de Andrade. Segundo o advogado de Najila, a modelo afirmou em seu novo depoimento à delegada que perdeu o celular que havia sido requisitado pela polícia. Segundo o advogado, a sua cliente perdeu o aparelho no dia 7 deste mês, após passar mal durante depoimento à polícia e ir para o hospital.

Depois de registrar o boletim de ocorrência contra Neymar em 31 de maio, Najila fez exame de corpo de delito e foi ouvida no último dia 7. Na ocasião, ela se comprometeu a entregar o aparelho celular até o dia 10 com a gravação do vídeo de sete minutos – a íntegra de um trecho de pouco mais de um minuto que vazou na semana passada e mostra uma briga entre ela e o jogador no hotel em Paris, na França, entre os dias 15 e 16 de maio. Najila, porém, não entregou o aparelho e tampouco falou com a imprensa.

Em entrevista ao SBT, ela afirmou que Neymar a forçou a fazer sexo. “Agressão juntamente com estupro”, disse, sobre o que teria ocorrido. Ainda segundo ela, Neymar ignorou um pedido seu para que usasse camisinha na relação sexual que tiveram em Paris.

Neymar prestou depoimento sobre o caso no dia 13 de junho, em São Paulo. O jogador afirmou que o sexo com Najila foi consensual e que usou camisinha. Ele declarou também que a modelo pediu para levar tapas.

Imóveis

Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a um processo por sonegação fiscal que cobra R$ 69 milhões do atleta. Segundo um levantamento da Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas estão indisponíveis.

Duas mansões em um condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre os imóveis. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos, chamados pelo jogador de “parças”.

As mansões foram adquiridas pela família do jogador em 2011, mesmo ano em que o atleta recebeu adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona. O valor pago pela família do atleta foi de R$ 7 milhões pelas duas casas. Hoje, o valor de mercado das duas casas totaliza R$ 14 milhões.

Os bloqueios impedem que os bens sejam negociados, mas não que sejam utilizados. O objetivo é garantir o pagamento à Receita Federal no fim do processo por suposta sonegação de tributos na transferência do atleta do Santos para o Barcelona, em 2013.

