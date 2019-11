Uma enquete realizada pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas sugere que 59% dos porto-alegrenses que pretendem aproveitar as promoções da “BlackFriday” (29 de novembro) são do sexo feminino. Após ouvir 200 pessoas na capital gaúcha, o Sindicato do Comércio Varejista no Rio Grande do Sul também estima que 72% dessas mulheres possuem idade entre 25 e 39 anos.