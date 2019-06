O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) recebeu denúncia contra Rosana Auri da Silva Cândido, de 27 anos, e Kacyla Pryscila Santiago Damasceno Pessoa, de 28 anos. As duas vão responder pela morte do menino Rhuan Maycon da Silva Castro, de 9 anos, assassinado e esquartejado em 31 de maio, em Samambaia, no Distrito Federal. Em seguida, o casal jogou partes do corpo em um bueiro.

