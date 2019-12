Dicas de O Sul Mulheres que fazem a diferença viram arte

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Evento será na segunda-feira (09), na Galeria Bublitz Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Lideranças femininas e profissionais de destaque em suas áreas de atuação serão homenageadas no dia 9 de dezembro, às 18h30min, na Bublitz Galeria de Arte. A exposição “Mulheres que fazem a diferença” traz retratos em arte personalizada de 17 personalidades que atuam em Porto Alegre e no interior.

O reconhecimento é uma iniciativa da Bublitz Galeria de Arte e a BPW – Business Professional Women, e da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Porto Alegre, uma organização não-governamental, ligada à Federação Internacional de Mulheres Empreendedoras e à ONU Mulheres.

“A ideia é homenagear lideranças femininas que se destacaram em suas atuações no dia-a-dia das comunidades em que estão inseridas e por sua importância na construção de uma sociedade igualitária e próspera”, detalha Lessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre.

Para Nicholas Bublitz, marchand da Galeria Bublitz, expressar o reconhecimento a essas mulheres na forma de arte é um caminho natural e que faz justiça ao trabalho desenvolvido por elas. Para isso, as homenageadas passaram por uma sessão de fotos com a fotógrafa Clara Zarth e algumas enviaram suas preferidas. Depois, as fotos foram transformadas em imagens personalizadas, com a técnica de arte digital.

“Cada foto, ganhou uma expressão própria com cores e efeitos que a tornam uma obra única”, resume a arquiteta Débora Dresch, sócia da Bublitz Quadro Personalizados. A técnica vem sendo utilizada em pinturas e imagens aplicadas na decoração e na arquitetura.

A homenagem às mulheres integra uma tradição da BPW. A entidade fundada em 1919 nos Estados Unidos por Lena Madesin Philips surgiu como uma forma de apoiar mulheres que precisavam empreender e se desenvolver profissionalmente no período entre Guerras.

Em 1938, institui-se um ato solene chamado Cerimônia das Velas, em que elas eram acesas simbolizando as ambições e os esforços de mulheres dedicadas de todos os países do mundo, destacando-se o desenvolvimento profissional e o potencial de liderança dessas mulheres. Ao todo, são sete velas coloridas e cada uma simboliza uma abrangência diferente das entidades de mulheres. A vela branca representa o futuro de paz entre todos os povos. Atualmente, a BPW está presente em mais de cem países.

“Mulheres que fazem a diferença” é uma homenagem que tem o apoio da Vinícola Salton, Clara Zarth Fotografia, Imobiliária Bento Azevedo de Oliveira, Clássica com Pimenta Café, Kaká Cerutti – Mentoria Estratégica de Marcas, Mais Criativa Performande Profissional e Resultados, Chef Melissa Wayerbacher, Carolina Lima Doces e Brigadeiros Gourmet, Pati Vidal Bakery, Empório Todos Los Santos, Alessandra Lopes Esteticista, Espaço Marcelo Santos, Casa de Ferragens e Piscinas iGUi Sertório.

