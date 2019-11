Multa milionária e contrato até 2022: Grêmio renova com goleiro Phelipe Megiolaro

*Valéria Possamai

Logo após a vitória sobre o CSA, o vice de futebol do Grêmio Duda Kroeff anunciou a renovação com o Phelipe Megiolaro. O arqueiro de Seleção Brasileira assinará novo contrato com o clube nesta sexta-feira. O novo vínculo será estendido até dezembro de 2022 e prevê uma multa milionária.

Ao 20 anos, o novo contrato do arqueiro prevê multa de 50 milhões de euros, 223,3 milhões de reais, em caso de negociação com o futebol do exterior. Em caso de negócio com clubes brasileiros, a multa prevista é de R$ 54 milhões.

Com a camisa tricolor, Megiolaro soma apenas uma partida como titular no ano. Assumiu a meta no jogo contra o Fortaleza. Na ocasião, o time acabou derrotado por 2 a 1, na Arena Castelão.

No Grêmio desde 2013, o arqueiro ostenta diversas convocações para a seleção de Base do Brasil. Foi chamado pela primeira vez em 2016, para a Sub-17. Acumula quatro convocações para a Seleção Brasileira Sub-20. O goleiro também foi convocado por Tite para os amistosos da seleção principal no ano passado. Além de participar da conquista do Torneio de Toulon, neste ano, ao lado do companheiro de time Matheus Henrique.

