Acontece Multiflon abre sua fábrica para Outlet de Natal

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Bazar especial oferece panelas ecológicas e utensílios para forno e fogão a preços especiais Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Black Friday deu início à temporada de compras para o Natal. Mas, as promoções não pararam por aí. De Quinta (05/12) à Sábado (07/12), a caxiense Multiflon abre sua fábrica para o seu Outlet de Natal. Referência na produção de panelas e utensílios para forno e fogão, em alumínio antiaderente, a marca oferece cerca de 400 itens a preços e condições especiais de pagamento. Será uma oportunidade para os amantes da cozinha renovarem o seu arsenal de utensílios ou ainda escolherem dentre opções de presentes diferenciados.

As panelas da Muitlfilon são Ecofriendly e contam com um Selo Verde. Tanto as matérias–primas como o processo de produção são ambientalmente sustentáveis, o que também contribui para uma culinária saudável. A marca emprega alumínio certificado em sua produção e desenvolve revestimentos antiaderentes próprios, patenteados e ecológicos, com maior resistência ao desgaste e à abrasão.

Dentre os destaques do portfólio da Multiflon estão as Frigideiras Wok, com muitas opções de cores. A marca foi a primeira a produzir esse tipo de utensílio no Brasil. Uma pipoqueira customizada, a Pipoqueira Cine, é uma das boas sugestões de presente para o Natal. Alinhada à data, a marca oferece a Linha Gold, uma coleção de panelas douradas, com um antiaderente que também tem um efeito decorativo. No segmento premium, o destaque é a Linha DOM, com panelas em alumínio puro de alta espessura (3,0 mm). As tampas em vidro são envoltas por um anel de silicone na borda, o que contribui para deixar as panelas mais bonitas e seguras, com um encaixe perfeito. Cabos com design moderno e extremamente ergonômico, em aço cromado, revestidos de silicone, completam o visual diferenciado dessa linha.

Outlet de Natal da Multiflon

05/12 (Quinta–Feira) – das 13h30 às 17h30

06/12 (Sexta–Feira) – das 8h30 às 17h30

07/12 (Sábado) – das 8h30 às 16 horas

Rua Demétrio Ângelo Tiburi, 1824 – Bairro Bela Vista

Pagamento em até 3X sem juros nos cartões de crédito das principais bandeiras.

