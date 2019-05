Financiado com doações de simpatizantes do presidente Donald Trump, a associação de veteranos de guerra United Constitutional Patriots começou, no fim de semana, a construção do primeiro muro “privado” na fronteira com o México. São 800 metros de barras de aço no ponto onde se unem os Estados do Texas e do Novo México, frente à cidade mexicana de Ciudad Juárez.

